Uns carrers del neorealisme italià

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Sant Lluís (1981-2026)
Un carrer, com molts d’altres que es poden anar col·leccionant mentre es passeja o se circula per la ciutat. Si ens fixem en la imatge del passat, que és de 1981, any de la detenció de Peter Sutcliffe, conegut com l’esbudellador de Yorkshire, veiem un carrer dels de llavors, amb encara molta feina per fer per deixar-lo tal com es pot visionar a la foto actual. Sense asfaltar i amb un terra gens ferm, la sensació és de pel·lícula del neorealisme italià.
El carrer que es veu més en primer pla, el de Sant Lluís, representa que és el secundari i, a davant, hi ha el de Maria Auxiliadora que, amb 775 metres, és molt més llarg. L’altre en té 280 en total, segons xifres oficials. El que representa que era un edifici més aviat deixat, ara és la seu dels Salesians.
La resta de construccions que es poden observar a la foto més vella també van experimentar un bon empolainat. Del paisatge que es deia proper al neorealisme cinematogràfic que van saber retratar directors de cinema italians com Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, o Luchino Visconti, no en queda res a la imatge dels nostres dies. Tampoc els dos carrers tenen a veure amb tot el que es pot detallar a la de fa més temps.
Aquelles dècades
La transformació de la ciutat des d’aquelles dècades s’ha pogut evidenciar en moltes ocasions a aquesta secció. El canvi, no es pot negar, va ser molt important i es va passar d’una ciutat en blanc i negre a una en colors. Com va passar amb la televisió, el panorama va anar dels grisos als vermells, grocs, blaus i verds.