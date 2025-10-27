Un control policial i algunes incògnites

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara / carrer d’Arquimedes (1996-2025)
A la instantània de fa més temps, que és de 1996, any de la publicació del disc “October Rust”, el quart de la banda nord-americana Type O Negative, el que es pot veure és un control policial. Es veu clarament com un agent està observant la documentació que, se suposa, prèviament li ha demanat al senyor de la motocicleta de color fosc. Sembla que és negra, però podria ser d’una tonalitat blau marí. També destaca el jove de la moto vermella, que no sabem si era un acompanyant de l’altre o, en canvi, esperava el seu torn per mostrar els seus papers. O, potser, ja els havia ensenyat i es va quedar embadalit, veient el que passava amb l’altre motociclista.
Hi ha un tercer individu, tret dels policies municipals, i és el que es veu a la part esquerra de la imatge. Se’l veu a mitges, tapat per un arbust, i també sembla mirar-se l’escena amb atenció, com si fos l’extra d’una pel·lícula. Al fons, es poden veure els comerços de llavors, que no tenen res a veure amb els que hi ha actualment. La foto d’ara, de 2025, permet corroborar-ho.
Deixa constància
Com que la fotografia més vella només deixa constància que era una motocicleta la que van aturar els agents, podríem pensar que es tractava un control estrictament dirigit als vehicles de dues rodes. Cal recordar que, això de portar casc, va ser una normativa que va imposar-se amb el temps, tot i que n’hi havia una que era la més devastadora per als propietaris de ciclomotors: no es podia portar acompanyant. Va ser per això que el van parar?