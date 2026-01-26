Un dia de març i la Samfaina Vallesana

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat 1980 - 2026
La fotografia més antiga de les dues que surten avui és de 1980, any de la mort del matemàtic polonès Kazimierz Kuratowski. El que reflecteix és el que, segons la referència al seu dors, era la Samfaina Vallesana, un mercat que es va fer simultàniament a localitats de la comarca. A més de Terrassa, també n’hi va haver a Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Sant Cugat del Vallès. Era organitzada per Nacionalistes d’Esquerra i a cada població es va celebrar un dia diferent: a la nostra població, el dissabte 8 de març d’aquell 1980, a partir de les 16 hores.
Entre els diversos productes que s’oferien, també hi havia “aviram criat amb gra”, com s’explicava en els mitjans on s’anunciava aquesta trobada. També “llet bona (sense aigua)”, “llegums biològics”, “vi del de debò” o “caramels d’herbes”. Altrament, s’oferien els serveis gratuïts del doctor Joan Villaverde que, segons explicaven els organitzadors, et treia el vici de fumar “en un quart d’hora”. Ni pastilles ni xicles ni pegats.
Més que modest
El panorama que es veu en la instantània més vella és molt més que modest. En primer pla, un grup de persones se centren en uns exemplars de l’aviram anunciat, un ànec i el que sembla una gallina. Els més petits no gosen apropar-s’hi, si bé se’ls veu interessants en aquesta fauna.
Tot i que aquest esdeveniment va ser un mes de març, es veu al personal força abrigat. I, com ja se sap, això del fred, a vegades, s’allarga més enllà de l’esperat. És així.