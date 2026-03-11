Un cotxe bolcat i la xemeneia al fons

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda d’Àngel Sallent (1981-2026)
Visualment, no és el mateix escenari un vehicle que ha xocat contra un aparador, per exemple, que un que ha bolcat i ha quedat en una posició poc decorosa, per dir-ho d’alguna forma. Si ens fixem en el de la foto del passat de les que surten avui, que és de 1981, any de la publicació, de manera pòstuma, del senzill de John Lennon, “Watching the Wheels”, entendrem l’inici de l’article. Perquè la postura del cotxe que es pot contemplar, a l’avinguda d’Àngel Sallent, és tot un espectacle. Fa tot l’efecte que abans d’acabar amb aquesta fila, va passar per moments complicats. Cabrioles i ensurts de tota mena inclosos.
El pal de la llum, a més, ajuda a un dibuix de la situació amb certa harmonia. Queda bé, no es pot negar. I els dos homes que s’ho miren, un, en especial, amb aquell gest agafant-se amb un parell de dits la barbeta, com dient, “quina cosa més estranya” o “no m’esperava que avui em trobaria amb aquest panorama”. El de la gorra, que deixa entreveure un inici de somriure, mira cap al cantó oposat, com si s’hagués cansat de contemplar l’incident.
Les dues instantànies
Aquesta avinguda, com es pot veure comparant les dues instantànies, sembla una completament diferent. Es veu la xemeneia de la bòbila Almirall, una de les que conformen aquesta llarga col·lecció que es pot admirar passant per molts dels carrers de la localitat. En algunes ocasions, són trets distintius de zones dels barris. On és aquella xemeneia? Al barri de la Maurina, contestaria algú.