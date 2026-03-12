Un vehicle clavat i un tapís dels d’abans

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Pare Font (1981-2026)
Buscava la complicitat dels cotxes que s’exhibien a l’aparador? Va ser una confusió i es va trobar sense voler-ho amb l’edifici que era concessionari de la firma Renault? O la casualitat va ser la causant d’aquesta escena que es veu a la instantània del passat, que és de 1981, any del naixement de l’actriu i model turca Azra Akin? El cas és que la visita accidental d’aquest automòbil de, més o menys, color blau turquesa va tenir com a destí l’aparador de l’Izquierdo, que era el nom de l’establiment que va patir aquest ensurt.
Es veu una grua, ja a la carretera de Montcada. Suposadament, estava a aquesta ubicació per endur-se el cotxe que es va precipitar contra el concessionari. Així d’entrada, sembla un Simca 1000 que no fa molts dies, també apareixia per a aquesta secció. La seva posició obre una porta al dubte i podria ser un model diferent, d’una marca diferent. També apunten que podria ser un Seat 1430. Tot queda a la memòria i els records d’aquests vehicles que puguin tenir els lectors.
Als records
El que no queda a la memòria i als records és la tapisseria dels seients del cotxe encastat. Com es pot comprovar, són com la pell d’un tigre, amb ratlles de colors, negres i grogues. És un estil que, avui en dia, no es fa servir o, si es fa servir, és de manera residual. Aquests tapissos, i també algunes peces de roba, que simulen animals, com tigres o lleopards, són totalment d’abans, és així. Potser sí que algú encara es vesteix amb roba d’aquesta mena, però continua sent un vestigi del passat.