Un munt de sabates i un cotxe encastat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1981-2026)
Encetem una nova sèrie, després de la de reivindicacions, amb fotos del passat amb vehicles protagonitzant unes escenes que, vistes a posteriori, poden suposar curiositat o entreteniment, però que, si algú les va poder observar en directe, no fan gens de gràcia. A la primera de totes, que és de 1981, any de la publicació de “Looking Back with Love”, el primer àlbum en solitari de Mike Love, un dels membres històrics del grup The Beach Boys. Es veu clarament un cotxe, que fa l’aspecte de ser un Seat 127, que es va colar dins de l’aparador d’uns grans magatzems que llavors hi havia a aquesta ubicació.
El vehicle va impactar a on aquest comerç tenir exposades sabates. Hi ha un cartell que confirma que es tracta d’aquella gran superfície que durant uns anys va ocupar aquest edifici. “El verano está de moda en Europrix”, es pot llegir. Un altre detall, reflectit al vidre o el que va quedar del vidre de l’aparador, ens recorda que, a davant, hi havia un establiment dedicat als frànkfurts, el Cercle. I, a la dreta, un senyor contemplava, amb posat seriós, com havia quedat tot després del xoc. Per cert, també se’l veu reflectit al vidre.
Altres plataformes
Ara que, amb tot això d’Instagram, TikTok i altres plataformes, en moltes ocasions, el que ens arriben són imatges d’aquesta mena, amb tota una col·lecció de cops, topades i plantofades, potser veure aquesta amb un cotxe encastat a un aparador, no sobtarà a molts dels lectors. Però, s’ha d’admetre, no és un fet que es pugui qualificar d’habitual.