Una furgoneta abatuda a la riera

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Ronda de Ponent (1983-2026)
La furgoneta que es veu com abatuda a la riera, era robada. Potser per aquest motiu, es justifica la presència d’un policia nacional que es mira el vehicle estimbat com si fos una persona ferida o pitjor. També hi ha dos vianants que satisfeien la seva curiositat fixant-se en els detalls del succés. En aquesta segona entrega d’aquesta sèrie amb vehicles en situacions inusuals, es pot contemplar molt acuradament l’evolució de la zona, en aquesta part entre dos barris i la seva línia de separació. Tot el que envolta a aquesta ubicació, en l’actualitat, és completament diferent d’allò que es pot observar a la instantània antiga, que és de 1983, any de l’estrena de la sitcom “Webster”.
El panorama que presenta la fotografia més vella és bastant senzill. Una camioneta que, com es deia a l’inici, algú va robar i, per postres, va abocar a la riera per ves a saber quines raons. Un agent de la policia que no hi devia anar per temes de trànsit, sinó perquè es tractava d’un vehicle sostret, i dos ciutadans que s’ho miraven encuriosits. Al fons, la decoració d’una ciutat que començava a transformar-se i que encara tenia moltes coses pendents pel que fa a la seva configuració.
Mala passada
Que et robin el teu mitjà de feina és una mala passada, no cal comentar-ho. Però que, a més del robatori, la furgoneta acabí llançada a la riera com si fos un residu qualsevol, encara ha de fer més mal. Si va ser perquè algú es va adonar del robatori i l’autor o autors van haver de sortir cames ajudeu-me, no ho sabrem. Només sabem que va ser una mala jugada.