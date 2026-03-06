Tot per la readmissió de Juan Márquez

Fotos: Fotos Francino / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat (1980-2026)
En el lloc en què es van fer reunions del sindicat Comissions Obreres, ara hi ha un restaurant i, anteriorment, una botiga d’una coneguda marca de màquines d’escriure. Com es veu a la imatge més antiga de les dues d’avui, que és de 1980, any de la publicació de “La clôture et autres poèmes”, poemari de l’autor francès Georges Perec, hi ha una reivindicació que encara no s’havia tocat a aquest espai, la que demanava la readmissió d’una persona que havia acabat acomiadada de l’empresa on treballava. La concentració davant de la seu d’aquesta formació sindical, com es podia llegir al dors de la instantània, era per demanar la readmissió de Juan Márquez, que llavors era el secretari general del sindicat, se suposa que a la ciutat, i que havien fet fora de l’empresa Tintes Viscolán, ja desapareguda.
Si la informació obtinguda no falla, Juan Márquez Fernández, nascut l’any 1947 a Cártama, localitat de la província de Màlaga, a més de pertànyer a Comissions Obreres, també va ser militant de la JCC, la Joventut Comunista de Catalunya, i del PSUC. Per les dates observades, va ser un lluitador de pedra picada en temps convulsos, allunyat dels que després de la mort del dictador es van apuntar al carro sense haver fet brot mentre vivia el pollastre gros.
En els nostres dies
Llavors hi havia unes inquietuds que semblen adormides en els nostres dies. També és cert que hi havia un retard en molts àmbits de la vida i la societat que s’havien de recuperar. Com es veu a la instantània, en aquells temps hi havia més interès.