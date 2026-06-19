Un edifici comercial i un dia molt gris

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça Vella (1991-2026)
“Solar per a edifici comercial a la Plaça Vella”. Aquesta és la ressenya que llueix a darrere de la imatge més antiga de les d’avui, que és de 1991, any en què es va editar la cançó “Ooops”, interpretada per la banda anglesa 808 State. Aquesta plaça tan coneguda, des d’aquells temps fins als nostres dies, va experimentar una transformació absoluta i no només en l’apartat de les construccions. També va passar per una remodelació del seu disseny, amb un pàrquing a sota inclòs, i es va convertir en una zona per a vianants.
Una simple mirada a la fotografia actual és suficient per corroborar que, efectivament, es va bastir un edifici per a comerços o empreses, amb locals a baix i pisos per oficines i altres alternatives empresarials. Tornant a la instantània més antiga, es comprova també que l’empresa encarregada d’enderrocar la construcció que ja no es veu era de Barcelona. Si més no, l’escut que hi ha en el cartell on s’anunciava, es veu l’escut de la capital catalana.
No es pot amagar
És un apunt sense rellevància, però és real i, per tant, no es pot amagar. En això dels enderrocs, els arranjaments, les obres i altres actuacions, hi cap tothom i s’acostuma a contractar a qui ofereix les millors condicions, sigui de la ciutat o sigui de Calahorra.
El paisatge de la foto més vella es nota grisós, com si plogués o hagués plogut. Un d’aquells dies foscos i amb poca llum, amb núvols i aigua que, tot i no ser intensa, configura un panorama d’aquells en què tothom preferiria estar a casa.