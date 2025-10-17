Un incendi provocat i l’ajuda que no falla

Fotos: Francino / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Catedral Basílica del Sant Esperit (1978-2025)
Venim d’un estiu amb incendis devastadors, una problemàtica que de sempre ens ha afectat. També n’hi ha les ciutats i, també, alguns són provocats, com passa amb la imatge del passat, que és de 1978, any del naixement de l’esportista rus Dmitri Aibushev, especialista en esgrima. L’escenari va ser la parròquia del Sant Esperit, quan encara no era catedral i era una basílica i prou. L’any 2004 va pujar de categoria, 28 anys després d’aquest incendi que es veu a la instantània més vella. Un succés provocat que, afortunadament, no va acabar amb tota la construcció. Passat l’ensurt, es va trobar un sospitós munt de cera a l’equipament.
En casos com aquest, i com és lògic, el rebombori és proporcional a l’acompanyament de la gent que, voluntàriament van apareixent per ajudar, com es veu a la instantània antiga. Amb els bancs apartats perquè no fessin nosa, es fregaven i es rentaven les parts més afectades per poder tornar tot al seu lloc i en perfecte estat de revista, com es deia abans.
Tot ben polit
Res a veure amb el paisatge ben polit que es pot veure a la foto actual, amb els bancs ben alineats i una pulcritud encomiable. Tal com mana la tradició. Dos panorames ben distints, com és comprensible, perquè un incendi provocat i, més, en una església, no és precisament un fet molt típic. Ni d’ara ni d’aquella època.
És d’imaginar tot l’enrenou que devia suposar aquella jornada, després que les flames es poguessin controlar. Un incendi, com una inundació, sempre és motiu d’angoixa màxima.