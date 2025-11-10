Un micròfon com el de concursos tronats

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Rasa (1998-2025)
Si algú tenia la curiositat de saber de quina manera es mesurava el possible soroll dels vehicles, només cal que es fixi atentament en la fotografia del passat de les que surten avui, que és de 1998, any en què l’àrbitre tailandès Pirom Un-prasert va xiular partits del Mundial de França. Amb un micròfon, a l’estil de concursos de fireta i de dubtosa qualitat com “Operación Triunfo”, es podia saber si el soroll sobrepassava els límits. Fa gràcia, tanmateix, que el que es veu a primer pla sigui una bicicleta, que de soroll, no en devia fer gaire. Com es veu a la instantània de fa més temps, un cotxe sobrepassava al vehicle de dues rodes i, el seu conductor, se’l mirava de manera que es podria interpretar com de retret.
L’escena va ser al carrer de la Rasa que, si es compara amb el que es veu en l’actualitat, sembla una altra ubicació. A la foto més antiga encara mancava la remodelació de la zona que va transformar el paisatge de bat a bat o, altrament dit, de porta en ample. A aquest tros hi va haver el Baby’O, per exemple, una discoteca de pocs anys de vida, si bé tots molt intensos.
Algun dia
Com es mesura en l’actualitat el possible soroll del trànsit? Esperem que algun dia es puguin veure fotografies que ho ensenyin a aquesta secció. La contaminació no acústica també es mesura, com tantes altres activitats. Fa uns anys no se’n parlava de sorolls ni de contaminació i, per sort, tot això ha evolucionat. No com els concursos tronats i passats de rosca que, dissortadament, encara es fan.