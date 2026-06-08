Un tram llarg i un possible missatge

Fotos. Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc dels Catalans 1995 - 2026
La imatge del passat, que és de 1995, any de la creació de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), podria ser un fotograma d’una pel·lícula d’aquelles que se les denomina d’autor. Aquest tram llarg que ha de recórrer la nena que protagonitza l’escena pot ser com una mena de missatge, en sentit figurat, d’alguna reflexió que es pretengués enviar. El paisatge, s’ha de dir, és buit i no convida a moltes filosofies. Tampoc ofereix molts detalls com els que solen ser motiu de comparacions o anàlisi a aquesta secció. Ni botigues, ni construccions a mig fer ni res que s’assembli.
Més endavant es veu una figura d’una persona adulta que potser espera que la nena arribi a la seva altura. Potser era el pare o un oncle que l’acompanyava o la va anar a buscar en aquest punt. Ho sembla i prou, perquè no hi ha cap indici sòlid de cap mena que ho confirmi ni del contrari.
A la part esquerra de la instantània de fa més temps, encara quedava molt per fer. Si es mira la imatge més actual, es comprova que hi mancaven detalls que es van anar incorporant a la zona per convertir el que ara és un parc.
Més diferències
No es pot negar que tampoc es veuen moltes més diferències pel fet que la nova vegetació i els elements de pedra tapen molta part del que es veia a la foto més vella. Això pot passar sovint i, en realitat, passa, amb les diverses fotografies que van passant cada dia per aquest espai. Amb molts detalls que, llavors, eren notables i que, ara, ja no es poden visionar. Han desaparegut.