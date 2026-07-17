Una obra d’una repercussió especial

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc 1972 - 2026
Les obres que es poden visionar avui en aquest espai tenen una envergadura infinitament més gran que les que es podien observar ahir. Aquelles eren mínimes i sense grans incidències en la ciutadania. Però les que es veuen en aquesta edició tenien una repercussió enorme per a un gran nombre de persones, les que vivien a la zona i les que hi havien de passar peti qui peti. Són actuacions que marquen, com ho foren també els soterraments de les vies de l’Estació del Nord o la dels Catalans o la Plaça Vella. L’enrenou que van suposar va ser de proporcions rellevants i així ho han de recordar els que les van patir.
Es pot comprovar a la instantània antiga, que està farcida de detalls: camions, grues, operaris, un gran forat i, sobretot a la part esquerra, emparats per unes tanques, els curiosos que no acostumen a faltar en aquestes situacions. Sovint, per fer broma o, fins i tot, a vegades per tocar el voraviu, es diu que els jubilats es dediquen a això, a anar a veure obres. Però acostumen a ser un atractiu no només per als jubilats. També se les miren persones en edat de treballar i també estudiants.
Molt més dòcil
La imatge actual actual ens ensenya un enclavament molt més dòcil, amb una zona només per a vianants i sense vehicles. Res a veure amb aquest garbuix de maquinària i terra. Un desgavell que és inevitable quan es remouen les entranyes d’una ciutat. Són moments previs a millores, encara que aquesta obra va ser per a un pàrquing que, en l’actualitat, està en desús.