Una nova cara i el tema de les pensions

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Cervantes 1985 - 2026
La imatge més vella, que és de 1985, any de la publicació de la novel·la “Aquarium” de l’escriptor rus Víktor Suvórov, és la que passa directament als clàssics exemples dels grans canvis que va experimentar aquesta ciutat amb la caiguda de molta part de les construccions que ja no feien servei per adequar el paisatge als temps que havien d’arribar o que ja es vivien.
Estem al carrer de Cervantes, cantonada amb el del Pantà i, a part de comprovar que els cotxes, actualment, van en direcció contrària, també es pot visionar que, a part dreta, es va edificar un gran espai, el que es va anomenar el passeig de les Lletres. De naus industrials es va passar a altres equipaments, com una gran biblioteca, la principal de la ciutat, blocs de pisos i locals comercials.
Un dels detalls que es poden trobar guaitant detalladament la instantània del passat és una pintada, a la part dreta, on s’anuncia i es convoca, a una vaga general per al 20 de juny d’aquell any. Primer de tot, aclarir que aquesta foto es va fer el mes de setembre i, per tant, caldria cercar informació sobre si aquella vaga es va dur a terme.
Els seus motius
I, en efecte, aquella vaga general va tenir el seu ressò i els motius de convocar-la van ser protestar contra les reformes de cara al sistema de pensions engegades pel govern de Felipe González. Aquest tema, pel que es veu, ja creava tensions llavors. Ara, això de les pensions continua sent un cavall de batallades de molts punts. Potser, els temps no canvien tant...