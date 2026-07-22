Uns veïns en contra d’un pas a nivell

Ahir i Avui

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 16:44

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

Passeig del Vint-i-dos de Juliol / carretera Matadepera  (1977-2026)

Els veïns que es veuen a la part dreta de la instantània del passat, que és de 1977, any de la publicació del llibre “The Thorn Birds”, de l’escriptora australiana Colleen McCullough, i que es convertiria en una famosa sèrie televisiva, reclamaven la supressió d’aquest pas a nivell. Amb el temps, i gràcies al soterrament de tot l’engranatge de les vies del tren, els seus desitjos es van complir. Val a dir que eren dues persones, acompanyades d’un vailet. A vegades no cal ser milers per fer-se veure o per demanar el que es considera que s’ha de demanar. Tota xifra es mereix el mateix respecte. Ser més no sempre és ser millor ni pitjors.

 

  • Passeig del Vint-i-dos de Juliol / carretera Matadepera 1977

 

  • Passeig del Vint-i-dos de Juliol / carretera Matadepera


El cartell que aguantaven els dos manifestants era senzill per aclaridor. A la frase “pas a nivell no”, l’acompanyava una màquina de tren dibuixada, com si fos un tronc d’arbre. El que duia l’infant, també a tall de protesta, no es pot veure, però portava alguna reivindicació entre pit i esquena, presumiblement una pancarta feta amb algun element tèxtil. 

Com era la zona

Ara que fa trenta anys de la inauguració de la transformació d’aquest passeig Vint-i-dos de juliol, està bé recordar a base de fotografies antigues com era aquella zona o part d’ella en aquelles èpoques. El tema dels passos a nivell ja s’ha tocat en anteriors edicions a aquest espai.

És un tema que es podria considerar obsolet perquè aquesta ciutat, afortunadament, és zona zero pel que fa a aquests elements. És una mostra més de l’evolució de les poblacions.

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