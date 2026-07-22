Uns veïns en contra d’un pas a nivell

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Passeig del Vint-i-dos de Juliol / carretera Matadepera (1977-2026)
Els veïns que es veuen a la part dreta de la instantània del passat, que és de 1977, any de la publicació del llibre “The Thorn Birds”, de l’escriptora australiana Colleen McCullough, i que es convertiria en una famosa sèrie televisiva, reclamaven la supressió d’aquest pas a nivell. Amb el temps, i gràcies al soterrament de tot l’engranatge de les vies del tren, els seus desitjos es van complir. Val a dir que eren dues persones, acompanyades d’un vailet. A vegades no cal ser milers per fer-se veure o per demanar el que es considera que s’ha de demanar. Tota xifra es mereix el mateix respecte. Ser més no sempre és ser millor ni pitjors.
El cartell que aguantaven els dos manifestants era senzill per aclaridor. A la frase “pas a nivell no”, l’acompanyava una màquina de tren dibuixada, com si fos un tronc d’arbre. El que duia l’infant, també a tall de protesta, no es pot veure, però portava alguna reivindicació entre pit i esquena, presumiblement una pancarta feta amb algun element tèxtil.
Com era la zona
Ara que fa trenta anys de la inauguració de la transformació d’aquest passeig Vint-i-dos de juliol, està bé recordar a base de fotografies antigues com era aquella zona o part d’ella en aquelles èpoques. El tema dels passos a nivell ja s’ha tocat en anteriors edicions a aquest espai.
És un tema que es podria considerar obsolet perquè aquesta ciutat, afortunadament, és zona zero pel que fa a aquests elements. És una mostra més de l’evolució de les poblacions.