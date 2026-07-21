Un espai totalment ple de vehicles

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça del Rector Homs (1983-2026)
La foto més vella que es pot veure avui, que és de 1983, any de la publicació del disc “You and Me Both” del duet britànic Yazoo, és impensable en els nostres dies. Tota la plaça plena de vehicles, davant de les esglésies de Sant Pere. Llavors, en aquells temps, era normal i, a més, la instantània és de quan es va celebrar un enterrament. L’assistència, pel que es veu, va ser força nombrosa i, clar, molta gent volia aparcar el més a prop possible.
Els apassionats dels cotxes antics, segurament, podrien identificar cada un dels models que apareixen. Els colors ja seria una cosa més complicada, perquè la imatge és en rigorós blanc i negre. Però és molt possible que endevinar les marques dels automòbils que es poden visionar, sigui una tasca molt fàcil per a aquests amants dels vehicles de temps pretèrits. Un dels dubtes que poden enterbolir el moment seria saber com van acabar sortint tota aquesta botifarra de cotxes. La veritat és que, a simple vista, semblen tots en un conglomerat que faria complicat que marxessin lliurement sense esperar que altres ho fessin abans.
Cap sentit
Són pensaments que possiblement no tenen cap sentit o, simplement, no són tan rellevants com ens podem imaginar.
Si van entrar, van poder sortir, perquè es fa feixuc creure que tot ho va haver de resoldre l’atzar o, si no, un helicòpter que es va endur els vehicles que feien nosa. Perquè una grua era impossible del tot que arribés a la zona.