Un millor conveni per als de blanc

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1983-2026)
El personal del sector sanitari protestava i ho feia en una manifestació que va passar per la rambla d’Ègara, com es veu a la imatge més antiga de les dues, que és de 1983, any de la mort del director d’orquestra britànic Adrian Boult. Es reivindicava un conveni “més just” i salaris dignes per no perdre “poder adquisitiu”. Demandes no molt allunyades d’algunes que, avui dia, encara tenen el seu recorregut. És una de les preocupacions més comunes, i per això sortien al carrer els professionals sanitaris a aquella època.
Però encara ara hi ha manifestacions que tenen un nexe relacionat amb el món sanitari. No fa gaires dies que es va viure una reclamació per “una sanitat de gestió 100% pública i de qualitat” i alertant de la “precarització del sistema”. Per tant, es podrien establir semblances amb les peticions d’aquell 1983. En definitiva, aquella manifestació i la del passat mes de febrer incidien en millores per al sector i els seus treballadors..
La presència
Les bates i els els uniformes blancs delaten la presència de personal sanitari, tot i que, amb el pas dels anys, ja no és l’estendard d’aquest sector i altres tonalitats en la seva roba de feina han anat apareixent. Això dels colors corporatius no és d’ara i, per exemple, la policia local acostuma a vestir de blau com anaven de blanc en aquelles èpoques els professionals de la sanitat.
És una bona manera de saber distingir cada professió, però no acabaria de ser gaire lògic en altres treballs, com els mestres o els periodistes.