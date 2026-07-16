Tornen les obres i torna la Plaça Vella

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça Vella 1967 - 2026
Tres edicions amb fotografies antigues amb reivindicacions o protestes com a eix principal donen pas a altres temàtiques relacionades amb obres o arranjaments. Un canvi sempre pot anar bé i més si es recupera una matèria molt comuna en aquest espai i que, en gran part, ajuda a la seva idiosincràsia. Les actuacions per arreglar una zona o per variar-la, sempre permeten comparatives molt més sucoses, no es pot negar.
Com es veu a la instantània més vella, dues persones amb les seves corresponents pales remenen la terra del petit recinte que hi havia davant del monument que llavors hi havia a la Plaça Vella. L’objectiu d’aquest treball no queda gaire clar i no se sap si era per col·locar alguna novetat. Un senyor, a prop, està aturat, com si mirés el seu telèfon mòbil. No quadra perquè, llavors, era un article que encara no estava en el mercat d’aquí i, més aviat, devia ser el somni en alguna ment pensant entre els que inventen o dissenyen aquesta mena d’artefactes.
Continua vigent
L’estanc de la plaça encara continua vigent i també la farmàcia. Són dos comerços que han superat la barrera del temps i han continuat oberts mentre que la resta han acabat tancant o passant a altres sectors. Ara hi ha una quantitat important d’establiments dedicats a la restauració, cosa que, quan es va fer la foto de fa més anys, no era així. Les modes també passen i ara, a la Plaça Vella, s’estila més aquesta mena de negoci. Dels cotxes aparcats que es poden observar, tampoc cal mencionar-los.