Una cursa que no se sap qui la va guanyar

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Escola El Vallès 1982 - 2026
Si a l’edició d’ahir es profunditzava sobre una escola bressol desapareguda, a la d’avui es tractarà sobre una escola que encara es manté al peu del canó. Aquest centre educatiu, com s’explica a la seva pàgina web, “està en funcionament des del 1982, com a resultat d’una reivindicació social de les famílies del barri de la Cogullada”. S’afegeix també en el mateix canal d’informació que “previ a la seva construcció, l’escola va començar a funcionar als locals dels blocs de pisos de Can Niquet”.
A la instantània antiga, que és de 1982, any de la mort del tenor barceloní Tino Folgar, sembla que hi havia com una mena de cursa. Si més no, es pot observar a un munt de canalla corrent, amb l’expressió alegre, el que indica que no ho feien obligats. Potser no era una cursa organitzada i va ser una pura improvisació, tenint en compte que molt pocs vesteixen roba esportiva i, més aviat, els participants porten peces d’anar pel carrer, sigui a passejar o anar a classe.
Que diu poc
Hi ha una parella a la part dreta de la fotografia més antiga, que s’ho miren amb una cara que diu poc. Ni riuen ni mostren enuig. Són rostres una mica impàvids, que no representen cap emoció. L’edifici, com es fa evident mirant la foto actual, no ha canviat molt i manté una estructura bastant similar a la de principis de la dècada dels vuitanta. També és curiós veure el noi mig descamisat, que sembla lluitar pel primer lloc de la cursa i es mira al seu rival més directe. Falta saber qui va guanyar.