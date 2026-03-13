Un automòbil en flames i un martell

Fotos: Fotos Francino / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de la Unió (1981-2026)
Tècnicament, el cotxe principal de la imatge més vella de les dues que apareixen avui, no és un vehicle estimbat, tal com resa la sèrie que s’iniciava dimarts passat i que arriba avui a la seva finalització. A aquesta foto del passat, que és de 1981, any de la mort del futbolista argentí Ángel Natalio Allegri, a qui coneixien com “Chupete”, l’automòbil, realment, va patir un incendi i, en cap cas, va topar, o xocar o impactar contra un edifici, un fanal o un aparador. La presència dels bombers, amb el seu camió encarat cap al sinistre, ho deixa ben evident.
Hi ha detalls del cotxe cremat que seria bo analitzar. Per exemple, el fet que el capó ens mostri una mena de dibuix abstracte, confeccionat pel mateix incendi. A més, si ens fixem directament a sobre del vehicle, comprovarem que qui el conduïa, portava uns objectes allargats, culminats a la part de dalt amb una taula que té tots els pronunciaments de ser de fusta.
La part esquerra
El bomber que es veu a la part esquerra de la instantània té un martell a la mà. No se sap ni sabrem mai, per a quin fi. En teoria, un incendi no demana un estri d’aquestes característiques. El seu company, sense casc, aparentment, se l’escolta mentre no deixa de guaitar el vehicle.
Com passa en aquesta classe d’esdeveniments, hi ha pipes xafardejant, però la situació de la foto no possibilita que es vegin gaire i, a més, que tampoc es puguin distingir reaccions o expressions davant del succés. En aquest cas, no hi ha reaccions que valguin.