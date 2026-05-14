Una emissora i una estació del passat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça d'Anselm Clavé 1982 - 2026
Encara falta perquè toqui la Festa Major d’aquest any, però una de les característiques d’aquesta secció és que no hi entén d’estacions, mesos ni dies assenyalats i, encara menys, de celebracions. Les imatges del passat arriben quan arriben i, la que es publica avui, que és de 1982, any en què el Brasil va perdre per 2 a 3 amb Itàlia en el Mundial de futbol, amb tres gols de Paolo Rossi, és perquè li ha tocat. Res més.
L’escena que es pot visionar ens transporta a la plaça d'Anselm Clavé, i amb un programa en directe de l’extinta Ràdio Terrassa. Ho posava ben clar el programa de llavors en la relació d’actes previstos per a la Festa Major. “L’emissora local Ràdio Terrassa EAJ-25 realitzarà el dilluns de Festa Major la seva programació al carrer donant el batec directe de la Festa”. Clar i català. Si els trets no van mal encaminats, els entrevistats eren els Huapachà Combo, un grup local de música que va fer molta fortuna en aquells temps. L’emissora ja no existeix, però no és l’únic element que ja no es pot notar a la ciutat.
Es pot llegir
A darrere de l’escenari encara es pot llegir “Ferrocarriles de...” a la part central d’un edifici que era l’estació dels trens que ara s’anomenen de la Generalitat. Llavors eren els de Catalunya, a seques. Aquesta magnífica construcció, que porta records a molta part de la ciutadania que la va poder veure i viure, es va enderrocar quan es va soterrar l’entrada dels combois a la ciutat. No va ser la millor idea, possiblement. A altres edificis els va passar el mateix i només són un record.