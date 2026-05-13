Una recepció que ha passat a l’oblit

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Jardins de la Casa Alegre de Sagrera 1981 - 2026
De tot el patrimoni que té a les seves files aquesta ciutat, n’hi ha que han aparegut ben poc per aquest espai. En aquesta ocasió s’ha rescatat una imatge on es poden veure els jardins de la Casa-Museu Alegre de Sagrera. És de 1981, any de l’estrena de la sèrie animada “Els Barrufets” a l’NBC, i es va fer en el marc de la Festa Major de Terrassa.
El dissabte 4 de juliol d’aquell any, i com s’exposava al programa de la Festa Major, a les 20 hores estava convocada la “Recepció de l’alcalde als membres de la Corporació, Autoritats, i representació d’entitats i Institucions de la Ciutat, als jardins de la Casa-Museu Alegre de Sagrera”.
També es feia saber que “l’accés a aquest acte és per rigorosa invitació”, no fos cas que hi anés qui no estava convidat. Té la seva lògica.
A la filera de persones que sembla que es dirigeixin a alguns dels punts rellevants de la recepció, van ben vestits, condició que, si bé no s’especificava al programa, és possible que sí que es reflectís a la invitació. També devia raure en el sentit comú dels assistents.
Evitar confusions
Alguns es poden identificar, encara que, per evitar confusions o errades, és preferible que aquesta tasca s’encomani als lectors. De vegades, les percepcions poden enganyar i és preferible no dir res que no pas ficar la pota fins al genoll.
Aquest esdeveniment, com molts altres, va caure de la llista d’actes i ja no es fa. Algú li devia semblar prescindible i no s’ha recuperat. Segur que, per a molts, va ser una bona idea.