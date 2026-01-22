Una escola tancada i uns Barrufets

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Sant Domènech (1983-2026)
L’any 2020, com informava aquest diari el seu dia, algunes escoles bressol privades de la ciutat van abaixar la persiana. Textualment, la notícia feia al·lusió a motius com que el sector vivia “una situació molt difícil des de fa temps per la baixa natalitat” i que s’havia agreujat “amb la crisi sanitària de la covid-19”. Entre aquests centres que van decidir tancar hi havia el Virolai, situat al carrer de Sant Domènech, a l’edifici que es pot contemplar a la imatge més antiga de les dues, que és de 1983, any en què va començar a emetre Disney Channel als Estats Units.
Aquesta fotografia del passat és tota una explosió de detalls, si bé molts entrelligats. La presència de Barrufets és molt palpable, alguns de pintats a la façana de l’escola bressol, i altres, a la finestra. Quatre els dibuixats i dos amb persones disfressades d’aquests petits éssers creats pel dibuixant belga Pierre Culliford, més conegut com a Peyo. Aquí se’ls va batejar com a Barrufets, però a altres llocs el seu nom és ben diferent, com Pitufos o Schtroumpfs.
Un bon nombre
De Barrufets n’hi ha un bon nombre i molts reben el nom de la qualitat o la característica que més els defineix: Bromista, Filòsof, Tímid, Fort o Rondinaire, entre altres. També hi ha la versió femenina, la Barrufeta, i el savi que fa una mica de cap, el Gran Barrufet.
Un altre detall és la persona que hi ha la porta, com si esperés que es fes la foto per marxar. Potser no volia aparèixer a la imatge o, simplement, ni se’n va adonar.