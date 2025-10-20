Una estació que perdura i un plafó

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambleta del Pare Alegre (1990-2025)
No deixa de ser una mica inusual trobar que, després de quaranta-cinc anys, continua en el mateix lloc la caseta per controlar la contaminació que es va situar en el seu moment. En particular, la imatge del passat és de 1990, any en què el raper Vanilla Ice va publicar “To the Extreme”, el seu primer àlbum i, quatre dècades i mitja més tard, amb alguns canvis que entren dins de la lògica del pas del temps, es manté impertèrrit a la mateixa posició.
Hi ha algunes diferències que sobresurten bastant, com el fet que, a la instantània més antiga, es comprova que aquesta estació de control de la contaminació atmosfèrica la gestionava la Diputació de Barcelona mentre que, ara, es pot confirmar que la responsabilitat recau en la Generalitat de Catalunya.
Dos ens totalment diferents, però que en definitiva són de titularitat pública. Així doncs, el canvi és de qui ho treballa, res més. La resta, no suposa cap variació. Tot queda a casa d’uns i d’altres.
O com s’anomeni
Un objecte que ja no apareix és el cartell o com s’anomeni a aquesta mena de panell o plafó informador. A la fotografia de fa més temps era un indicador pels que veniend e fora per saber de primera mà cap on havien de dirigir-se si la intenció era visitar, per exemple, les esglésies de Sant Pere, el Museu Tèxtil o la Zona Universitària.
En el seu dia, es va decidir que, o el plafó feia nosa, o es passava a altres maneres d’orientar als visitants que volien anar al parc de Sant Jordi o al Castell de Vallparadís.