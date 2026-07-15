Una llar d’infants com a demanda

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Vilafranca del Penedès - Pla del Bon Aire (1978-2026)
El veïnat reclamava “una guarderia”, segons resa al dors de la imatge més antiga de les dues, que és de 1978, any en què el ciclista belga Johan De Muynck va guanyar el Giro d’Itàlia. És al barri del Pla del Bon Aire i, si mirem amb atenció la foto més actual, comprovarem que sí, que hi ha una llar d’infants, de la Generalitat de Catalunya. Fent una simple equació, es pot deduir, que no confirmar, que la protesta o la reclamació, va tenir el seu efecte. El cas és que, a aquesta zona hi ha un centre destinat als més menuts que, en definitiva, era el que es demanava quan es va fer la instantània del passat.
Els assistents a aquesta mena de protesta, una barreja d’adults amb infants, fan cara de pocs amics. Hem de situar-nos a l’època, pocs anys després de la mort del dictador, i amb un horitzó incert, sense tenir molt clar que podria succeir en els pròxims lustres.
Algunes persones conversen mentre altres miren cap a altres cantons, com si esperessin l’arribada d’algú. És el que tenen aquestes reunions per reclamar drets que no s’han satisfet, que poden ser llargues i amb esperes que deixen moments, no d’angoixa, però més aviat intranquils.
Mena de manifestació
Si es compara aquesta mena de manifestació amb les dues que l’han precedit, la que demanava millores a l’escola i la de l’expedient de crisi d’una empresa, també trobaríem diferències rellevants. Cada protesta té les seves connotacions, és innegable i també solen ser distants depenent de què es vulgui aconseguir.