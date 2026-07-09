Una promoció fallida i un edifici inacabat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça d’Anselm Clavé (1970-2026)
La imatge més vella de les que que surten avui, que és de 1970, any en què es va acabar la construcció de la Torre Nord del World Trade Center de Nova York, té diversos atractius. Va fer-se en plena Festa Major de llavors, el 5 de juliol d’aquell, un dia de mal record per als aficionats del Terrassa FC d’aquella època, ja que l’equip va caure per 3 a 0 amb el Burgos FC al camp del Plantío i es van quedar sense ascens a la Segona Divisió de llavors.
Es pot veure com en la carrossa que es pot observar, un home ensenya un cartell anunciant aquest dolorós resultat per a un Terrassa FC que, al partit d’anada havia guanyat per 2 a 0. No en va tenir prou i el conjunt castellà va romandre a la segona categoria.
A la primera eliminatòria per pujar, l’equip terrassenc, que havia sigut campió del grup IV de Tercera Divisió, es va enfrontar amb el Moscardó madrileny, amb un doble 1 a 0 en els dos primers partits i un nefast 4 a 1 en contra en el matx de desempat, disputat al camp de Vallecas, a Madrid. Terreny molt neutral. Per riure.
Massey-Ferguson
La carrossa que es veu, arrossegada per un tractor de la marca Massey Ferguson, coneguda en aquells temps per un anunci de la televisió, porta unes noies vestides amb motius molt florals. A la part esquerra de la instantània encara podem veure el mític Bar Pompeya i un anunci del Ferrer, on es venien, entre altres, aparells per veure la tele. A la dreta, els pisos que van anar a on hi havia l’Escola Torrella, encara per acabar. I plens d’anuncis.