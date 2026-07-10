Representant “En Pere poca por”

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat (1982-2026)
El que es veu a la fotografia més antiga, que és de 1982, any de l’estrena de la pel·lícula “Grease 2”, es veu una representació de teatre infantil, a càrrec del grup La Claca i en el marc d’una actuació de Rialles. En particular, és l’obra “En Pere poca por”, també anomenada en altres ocasions com “En Pere sense por”, que aquesta companyia va començar a escenificar l’any 1975. Era un espectacle que, segons sembla, es representava a l’aire lliure amb la participació de gegants i cap-grossos.
El públic, eminentment familiar, feia una rotllana per veure la història i l’escenari estava al mig. La major part d’infants que es poden visionar, seien a terra mentre que els adults seguien drets les evolucions de l’obra, en un dia de juny que, molt probablement, era calorós. L’espectacle es basa en una rondalla tradicional, segons sembla, i tracta sobre un vailet que no sabia què era la por i s’aventura per altres paisatges per veure si, finalment, la coneix.
La porta del Mercat
El cartell corresponent a Rialles està justament a la porta del Mercat de la Independència que, en aquells temps, encara es lluïa amb la versió castellanitzada. Hi ha altres detalls que fan diferent l’escena respecte a aquells temps, com per exemple, la presència llavors de Ca l’Emília. També apareix un establiment, Sábanas Navarro, que ens transporta a unes dècades amb una tipologia comercial molt diferent de l’actual. Tot l’entorn que es pot endevinar a la instantània de fa més temps té aparença de ser molt menys sofisticat que ara.