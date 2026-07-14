Protesta per un expedient de crisi

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça d’Anselm Clavé 1979 - 2026
Hi ha diferències considerables entre la entre la protesta infantil que veiem ahir a aquest espai i la que apareix en l’edició d’avui. Es demanaven millores per a una escola que no tenen a veure amb la reivindicació laboral que es pot observar a una instantània que és de 1979, any de l’emissió del primer capítol de la sèrie televisiva mexicana “Odisea Burbujas”. Eren treballadors de l’AEG, que es van manifestar en contra de l’expedient de crisi presentat per aquesta empresa, i també demanaven la seva nacionalització. Si més, no, aquesta pancarta de Comissions Obreres ho deixava anar.
Hi ha un altre detall de diferenciació entre les dues fotos. Si a la dels alumnes, gairebé tots miraven a la càmera en el moment en què el professional de la imatge premia el botó, en la dels manifestants adults, gairebé ningú s’hi fixa i, gairebé tots, fan un posat seriós. Amb les coses de menjar, no s’hi juga, ja se sap. No significa això que reclamar unes instal·lacions en condicions per a l’escola no sigui important, al contrari. Però convindrem que si t’hi jugues la feina, la cosa es complica.
Aquell dia plovia
Hi ha un paraigua a la part esquerra de la instantània que delata que aquell dia plovia. Llavors, no com ara, ningú sortia amb un d’aquests objectes per tapar-se del sol o la calor. Eren temps amb els paraigües en una sola direcció, la d’evitar mullar-se per culpa del mal temps i els aiguats. Dels edificis que es veuen a darrere se n’ha parlat àmpliament en anteriors articles. Un altre dia, potser se’n parla de nou.