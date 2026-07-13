Tot per assolir una escola més digna

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat (1982-2026)
Aquest grup de joves que subjecten unes pancartes reivindicatives a la imatge més antiga, eren del llavors anomenat col·legi nacional Sant Llorenç. I el que demanaven eren millores per a una escola que se sentia desemparada pels que manaven en aquells moments. La fotografia, que és de 1982, any de la mort de l’arquitecta finlandesa Elsa Arokallio, deixa llegir, sobretot, la paraula “digna”, el que revela que les condicions d’aquell centre en aquells dies, no eren els més adequats. Demanar dignitat ho diu gairebé tot.
Els que reivindiquen millores a la seva escola o gairebé tots, com es pot comprovar, no es van poder estar de mirar a la càmera en el moment en què el fotògraf estava fent la seva feina i disparava el botó. Continua sent com un moment màgic encara, aquesta dèria de mirar quan hi ha una fotografia col·lectiva, com el fet de saludar quan en una retransmissió televisiva, s’enfoca a algun grup. Es porta a dins, segurament.
Alguns espectadors
Si es mira molt més en detall la instantània, es pot observar que hi ha alguns espectadors que es miraven l’escena. Eren adults que se suposa que devien quedar-se un pèl sorpresos de veure una mena de manifestació d’infants i joves reclamant unes instal·lacions escolars molt més confortables i altres mesures.
Com encara succeeix en els nostres dies, la protesta es va encaminar cap al raval de Montserrat i, en particular, a l’edifici del consistori. Té tota la lògica del món anar a qüestionar als que manen.