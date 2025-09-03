Una tanca trencada com a temptació

Passeig del Vint-i-dos de Juliol (1996-2025)
Sense temps per acabar d’assumir l’article de l’edició d’ahir, aquesta secció es manté un dia més al passeig del Vint-i-dos de Juliol per continuar visionant algunes ubicacions d’aquesta localitat que han sofert canvis considerables. A la instantània més vella de les dues que es poden contemplar avui, que és de 1996, any en què la banda finlandesa de rock gòtic The Rasmus va editar el seu primer disc, titulat “Peep”, hi ha una particularitat com és una tanca trencada que era necessari reparar. Cal admetre que era una tanca molt més vulnerable que la que hi ha en l’actualitat i, per la forma com va quedar, seria cosa de la intervenció humana.
També destaca una vorera molt més àmplia i amb cabuda per a molts més vianants, si bé la de la imatge més antiga tampoc era excessivament estreta. La realitat, tanmateix, ens ensenya que abans i ara, poden circular dues fileres de vehicles per a aquest carrer. Per tant, la cosa no ha variat gaire en aquest context. Amb els anys, els cotxes i altres han perdut terreny a aquesta ciutat, però no en aquest exemple.
Perill palpable
El perill principal d’una tanca trencada que dona lliure accés a les vies del tren, és palpable. Hom pot superar la tanca si està ben dreta i al seu lloc, però si està caiguda, la temptació per als que viuen a la vora del vesper és innegable. Així doncs, s’ha de tallar de soca-rel i arreglar allò que s’ha desarreglat, pels motius que siguin. Només falta donar-ho mastegat perquè els que desafien les amenaces visquin un episodi més.