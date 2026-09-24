Una transformació molt marcada

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Can Tusell 1984 - 2026
Les diferències entre la imatge actual i la més vella, que és de 1984, any en què Brunei es va convertir en membre de l’ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic), són molt clares. N’hi ha un bon grapat i és molt probable que per captar-les totes faltaria una mica més de text. La fotografia correspon al barri de Can Tusell, que deu el seu nom a la masia homònima que es troba en terrenys de l’actual barri de Sant Pere.
Quan es va fer la instantània del passat, els blocs de pisos encara estaven per acabar i ni notícies de la zona infantil que es pot observar a la d’ara. Tanques, ciment, ferros diversos i altres elements presidien una obra que, finalment, donaria pas a tot el panorama que es pot observar a la fotografia d’aquest 2026.
Els infants que, en els nostres dies, gaudeixen d’aquest parc destinat als seus jocs i entreteniments, no eren ni tan sols un projecte. Actualment, poden passar estones de lleure a una ubicació que, a mitjans dels anys vuitanta només era un projecte per acabar. Afortunadament, aquests processos arriben a la seva culminació i un paisatge com el de la imatge de fa més temps, semblaria tret d’una pel·lícula distòpica.
Confecció i disseny
Des de llavors, els barris de la ciutat han evolucionat quant a la seva confecció i disseny i no tenen res a veure els que podem veure en aquests moments amb el que es veia abans. Aquestes escenes, tanmateix, romanen a la memòria dels que ho van poder presenciar, és molt lògic.