Una escena sense bancs ni persones

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc de Sant Jordi (1976-2026)
A aquest porxo de la Masia Freixa, i la imatge actual ho testimonia, ja no hi poden descansar com ho feien unes persones, tal com es pot visionar a la instantània més antiga, que és de 1976, any en què Hua Guofeng es va convertir en primer ministre de la Xina. El motiu és fins i tot tan evident que no caldria ni esmentar-lo: els bancs que hi havia llavors en aquesta part, han desaparegut. Per tant, com diria aquell que ja no hi és, difícilment podria seure algú si no hi ha bancs, ni cadires ni cap altre element que ho possibiliti.
L’objectiu de fer aquesta foto de fa més temps és desconegut o, si més no, no hi havia cap acotació a darrere. Podria ser per diverses causes, com la de fer feina d’arxiu, o també per il·lustrar alguna peça informativa sobre aquesta ubicació. Fins i tot és possible que es fes per fer, tot i que estem parlant d’èpoques amb negatius i, per tant, s’intentava no malbaratar gaires clics. Ara, amb les digitals, hi ha una sèrie d’avantatges que permeten esborrar les que no agraden per substituir-les per unes de noves.
La seva càmera
Moltes de les persones protagonistes de la fotografia del passat fan veure que no han vist al fotògraf armat amb la seva càmera. Alguns se’l miraven de reüll i, altres, feien veure que xerraven. També hi ha l’opció que el mateix professional els demanés que fessin veure que no el veien, amb el repte que tot sortís una mica més espontani. A vegades, darrere d’una imatge hi ha certa preparació per tal de plasmar la idea que s’ha preconcebut d’entrada.