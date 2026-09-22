Un castell i una festa de primavera

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc de Sant Jordi / Masia Freixa 1983 - 2026
Aquell mes de maig de 1983, any 1432 segons el calendari armeni, es va celebrar la Festa de la primavera de Ca n’Aurell, com ho posa de manifest la instantània més vella de les dues que es publiquen en aquesta edició. I, com a tota jornada festiva de les que es poden viure a aquesta ciutat, no acostumen a faltar les mostres de la cultura popular, en aquest cas un castell que, els que hi entenen, asseguren que es tracta d’un 3 de 7. Sembla que la foto immortalitza el moment de descarregar-lo i també hi ha un matís a tenir en compte, i és el fet que, a la pinya, els que la formen, majoritàriament, eren gent vestida de carrer.
No té una importància extrema, en especial tenint en compte que la imatge es va fer a les beceroles de la implantació del món casteller a la nostra població. Així, doncs, no ha d’estranyar que es vegi poc caliu de públic en aquesta actuació. Fins i tot, podria ser que, per als assistents, tot fos molt nou i veure com es feia un castell era, per a molts, la primera vegada.
Ha normalitzat
El pas del temps ha normalitzat la presència de colles castelleres a aquesta localitat. En els nostres dies podem contemplar les seves presències en les diverses celebracions en què van participant. Tornant a la fotografia del passat, no es pot deixar passar que l’escena transcorre en un dels paratges més coneguts, com és el parc de Sant Jordi, i davant d’una Masia Freixa que ha passat per una fase d’arranjament. Són emblemes de la ciutat, no es pot dubtar, com també les colles castelleres.