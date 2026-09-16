Un clam contra una professora

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Escola Industrial 1980 - 2026
Textualment, a darrere de la instantània més vella de les d’avui, que és de 1980, any d’inici de la guerra entre Iraq i Iran, es pot llegir la paraula “concentració” per definir aquesta trobada d’alumnes, més aviat modesta, per protestar contra una catedràtica d’Àlgebra de l’Escola Industrial. La pancarta que mostren denota una animadversió latent: “No et volem veure més aquí”.
El què va passar per arribar a aquest moment no s’especifica i, com sempre i en tot, caldrien les dues versions per poder fer-se una idea. No és recomanable en aquests casos quedar-se amb un testimoni i és preferible tenir tota la informació. El cas, no obstant això, és que va passar i la foto antiga es limita a fer de notària de l’actualitat de llavors, com acostumava a dir el Butanito.
Un dels detalls que crida l’atenció és com es van posar per a la fotografia els presents a aquesta “concentració”. Tots mirant a càmera, somrient, tot i que el motiu de la queixa no era pas jocós. Tanmateix, entra dins de la condició humana i, en general, quan apareix una càmera per filmar o fotografiar, és molt comú posar-s’hi bé i, també, ensenyar la millor i més alegre cara possible.
Molt habitual
En aquells temps no era molt habitual evidenciar una protesta com aquesta pel fet que era contra un docent. De tota la vida, la relació de l’alumnat amb els professors ha tingut de tot, bons moments i altres no tan bons. Demanar que algun d’aquests formadors no torni més era atrevit.