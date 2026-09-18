Especulacions d’un arbre partit pel mig

Fotos: Ramon Navarro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d'Ègara 1975 - 2026
No cal ser el més savi entre tots els savis del planeta per intuir que l’arbre que es veu a la foto del passat, que és de 1975, any de la mort del pollastre, va caure. Sí que seria una informació molt valuosa saber-ne els motius, si bé no s’especificava res al seu darrere. Això pot obrir un debat interessant amb un ventall de possibles opcions.
Una ventada seria la possibilitat menys romàntica, molt probablement. Ja se sap que el vent pot jugar males passades, com un excés de pluja. Són motius poc glamurosos, és evident. L’impacte d’un cos de volum considerable ja serien figues d’un altre paner.
Un gran camió o un autobús xocant contra l’arbre és una imatge fàcil d’imaginar i molt més trasbalsadora i, a la vegada, més espectacular. Tot, sempre que ningú prengués mal, només faltaria. Però no deixa de ser una suposició factible.
Que l’arbre acabés partit pel mig per un accident d’una altra manera també entraria en aquesta llista de greuges. Alguna grua desfermada, podria ser. Si ens fixem a l’edifici de davant, hi ha una bastida i pot ser que estiguessin d’obres.
Molt animal
La bretolada seria bo descartar-la, perquè s’ha de ser molt animal per carregar-se un arbre d’aquesta forma. Ja n’hi ha d’eixelebrats per aquest món, però és preferible pensar que no fins a arribar a aquest punt.
I, finalment, també entraria l’alternativa que fos per necessitat i fet expressament per una possible malaltia de l’arbre. Seria molt justificable.