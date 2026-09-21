La benedicció d’uns autobusos nous

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc (1965-2026)
Aquesta filera d’autobusos que s’observen a la imatge més vella, que és de 1965, any en què al Regne Unit es va prohibir la publicitat sobre cigarretes a la televisió, estaven aparcats al portal de Sant Roc en un dia programat per a la seva presentació en societat. També es pot visionar el moment en què els beneïen. Més concretament, va ser el 5 de juny i hi havia un total de divuit autobusos Pegaso Comet de l’empresa TUTSA (Transportes Urbanos de Tarrasa SA) que, un any abans, havia guanyat el concurs per ser l’adjudicatària d’aquest transport municipal.
El mossèn que podem veure beneint els nous vehicles és Jaume LLauger i Xiqués que, com ens explica la nostra font, sempre ben informada Va ser prior del Sant Esperit. És a dir, un any més tard d’aquesta jornada. I l’autobús que beneïa en aquells instants era el de la línia 2 que, com es pot llegir, era el que transportava els passatgers el barri de Ca n’Anglada. La sortida, o si més no el punt principal, era l’avinguda del Caudillo, el que és la rambla d’Ègara de tota la vida.
Com a destí
Al costat d’aquest autobús hi havia el de la línia 5, amb el barri de Sant Llorenç com a destí. Se suposa que la resta, els que no es poden distingir, anaven cap a altres zones de la ciutat. Això de beneir autobusos sembla que ja no és un costum que es mantingui. No ha arrelat, com moltes coses del passat que, amb el pas del temps, i per canvis notables a la societat, no tenen cabuda. Almenys, pel que sigui, no s’inclouen en aquestes patums.