“M’agrada molt la natura, els animals, i des de petita que volia ser biòloga”, detalla, però va començar a estudiar aquesta carrera i la va acabar deixant i, finalment, va trobar el camí ideal per a ella, la Fisioteràpia. “Trobo que conèixer el teu propi cos és fabulós, i el fet de saber què et passa i com solucionar-ho és molt gratificant, i que jo ho pugui traspassar als meus pacients és molt maco”, declara.
Va treballar cinc anys a MútuaTerrassa fins que, amb una sòcia, van muntar un centre, de nom Kilabe. Després de vint anys, ha iniciat una aventura professional en solitari amb un nou centre que es diu Lakia. “El cos humà o la salut d’una persona no depèn d’un professional. Són molts els que han de treballar perquè la persona millori en general. El que he volgut fer és un grup de professionals”.
“La idea és treballar en grup i entendre la fisioteràpia com un global”, afirma. Opina que anar al fisioterapeuta ja no és com l’últim recurs i diu que “abans la gent venia quan ja no hi havia res més a fer i ara hi ha una cultura més de cuidar-se i de prevenir”. “La idea és que cadascú entengui què li passa al seu cos i què pot fer per estar millor. I no soc jo la solució, la solució la tens tu, fent els exercicis, corregint la teva postura. Jo ajudo que al teu cos li sigui més fàcil arribar-hi, però la responsabilitat d’estar sa és de cadascú”.
No ha deixat mai de formar-se i adquirir més coneixements. “Cada cop que estudio un curs se m’obren cinc portes més de dir, vull aprendre sobre això, sobre això, sobre això...”, subratlla.