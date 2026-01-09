“Ma mare sempre diu que cantava abans e parlar”, evoca. I de petita ja va començar a fer música, entre altres extraescolars. Quan tenia set anys, va entrar al Conservatori de Terrassa i va continuar fins a fer un grau mitjà, però no va fer el superior. “Primer vaig estudiar disseny industrial”, detalla.
En acabat, es plantejava fer una altra carrera, com arquitectura o enginyeria. “No sabia què fer i una amiga em va dir que m’apuntés a un cor, per fer alguna cosa” i va aterrar al Cor Bruckner de Barcelona, on era imprescindible “fer classes de cant”. La professora que va tenir va dir-li que estudiés cant. “Necessitava posar-me al dia perquè les proves d’accés són molt complicades per al grau superior”, subratlla. Va fer les proves i va entrar al Liceu. Va compaginar-ho amb la seva feina de dissenyadora fins que va guanyar-se una beca Ferrer Salat.
Ja ha acabat els estudis superiors i continua fent un màster d’interpretació, també amb una beca. Ha treballat amb el Cor Francesc Valls i el Cor Cererols, entre altres. Opina que “és molt important presentar-te a concursos” i comenta que “has d’estar molt despert a totes les possibilitats que sorgeixin”. “Per a mi l’estímul que té la música és molt emocional i no hi ha res que pugui estar més a prop de l’ànima del músic que expressar-te cantant”.
El mes de febrer actuarà al Teatro de la Zarzuela de Madrid, en un projecte “per a gent jove”. I el mes de maig ho farà al Liceu. Fa uns dies que ha fet una gira amb Cor de cambra del Palau de la Música.