“No és el mateix veure-ho que experimentar-ho en persona”

Té un canal de YouTube i també de TikTok que es diu “Zona Hostil”. De petit es va començar a interessar per temes relacionats amb el món sobrenatural després de veure un grup que s’hi dedicava. “Em va cridar l’atenció i vaig anar creixent veient pel·lícules de terror, documentals i programes com “Cuarto Milenio”, per exemple, i vaig anar veient aquesta mena de continguts fins que vaig decidir fer un canal”.
El que més l’atrau de tot plegat és “no saber exactament què està passant en un cas i poder-ho revelar i donar una resposta de què està passant” i agrega que “m’agrada molt informar-me d’aquestes coses i poder donar respostes a la gent”. S’informa de casos, però té clar que “si diuen que hi ha un lloc on hi ha hagut coses, com aparicions o altres, no pots donar una resposta si no vas allà a experimentar-ho realment”.
Respecte que hi hagi qui no creu en aquestes coses i diu que “tracto, sobretot, de donar la màxima informació possible del perquè, però al que no creu és una mica complicat fer-li creure, a menys que aquesta persona ho experimenti també”. Opina que “no és el mateix veure-ho que experimentar-ho, viure-ho tu mateix en persona” i, per això, en els seus vídeos sempre convida a la gent a “experimentar” el que explica. “A mi em fa més por el no saber què està passant”, afegeix.
Està estudiant un grau d’Informàtica, més en concret de Programació. L’ha ajudat per si vol fer una web i li agradaria compaginar-ho amb la seva faceta de creador de continguts.