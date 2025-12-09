Primer de tot va estudiar Il·lustració, a la Llotja de Barcelona, perquè “era com el que em cridava més l’atenció en aquell moment”, detalla. Més tard, va acabar la seva formació d’Educació Infantil i combina els dos mons. Treballa a l’Escoleta i també es dedica a fer feines d’il·lustradora. “Ara mateix com que tinc les dues vies i crec que les sé ajuntar molt bé”, explica. Sobre la seva feina de mestra, afirma que està molt satisfeta i “molt contenta” amb els seus alumnes.
“Vaig començar amb l’aquarel·la i ara amb el digital”, exposa. Admet que és un sector complicat i que s’ha d’anar fent “pic i pala”, amb molta dedicació i esforç. A part de la il·lustració infantil, ara està enfocada també “en el món de l’editorial”. Opina que els seus dos àmbits, art i educació, tenen certs lligams. “Dintre de l’art, els infants poden ser lliures i jo crec que cadascú ha de ser lliure, sigui amb el que sigui. I amb l’art és veritat que pots fer el que et vingui de gust”, assegura.
Sobre la creativitat, opina que en l’actualitat “potser la intel·ligència artificial sí que està fent una mica de mal, però crec que cada vegada la gent s’està adonant més de què és real i què ho està fent un artista i què no ho és”. Demana que “hi hauria d’haver un espai a Terrassa per exterioritzar tot aquest art que tenim” i li agradaria fer alguna exposició.
Fa encàrrecs personalitzats, logotips i també feines per a empreses i els seus treballs es poden veure a Instagram, al compte @bluee.art. I ara, per Nadal, també pinta aparadors.