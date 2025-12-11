“El dies de Carnestoltes, a la comparsa fem família, fem caliu”

Li agrada molt quan arriba Carnestoltes i, en principi, va formar part d’una comparsa fins que, “amb el meu home vam decidir crear la nostra”. La van batejar amb el nom de Milenials i, l’any 2023, van guanyar el premi a la millor comparsa, amb la temàtica de “la importància que té la pol·linització per regenerar moltíssimes coses”. Això els va permetre, l’any següent, ser la comparsa oficial del Carnestoltes, i van reivindicar que “torni moguda terrassenca” i es van disfressar com les típiques boles de discoteca.
Comenta que a la seva comparsa “sempre ens agrada reivindicar alguna cosa i dir la nostra”, més aviat temes socials i no polítics o religiosos. Recorda que preparar el Carnestoltes des d’una comparsa no és una feina de poc temps. “Estem treballant-la pràcticament tot l’any”. Ja estan en plena preparació per a l’edició de 2026. “Ja tenim la disfressa i el lema, ja hem comprat els materials, ja els hem repartit, ja hem gravat els tutorials perquè cadascú es faci la seva disfressa i ja estem pensant per l’any següent”, manifesta.
Aquells dies “ens ho passem molt bé i sortim a la rua infantil, també, i fem família i fem caliu a la nostra comparsa”. “Ens agrada disfressar-nos, tenir una veu aquell dia per dir el que ens agrada o el que no ens agrada tant o el que ens agradaria”, detalla.
Es va formar com a administrativa, uns estudis que afirma que eren els que més l’atreien quan va acabar l’escola. En l’actualitat treballa al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa.