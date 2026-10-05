“El més important d’una cançó és que tingui alguna cosa a dir”

A casa, el seu pare “sempre estava amb la guitarra i va ser ell qui em va traspassar aquesta emoció per la música, aquesta passió”, comenta. Ha après de manera autodidàctica i amb el que li ha ensenyat el seu pare, si bé admet que “hauria d’estudiar més teoria musical” per millorar la seva formació. Compon cançons i diu que “connecto molt amb les lletres i amb el missatge que vull donar” quan fa els seus temes.
Afegeix que “el més important de fer una cançó és que tingui alguna cosa a dir”. Estudiant Imatge i So i per un treball va formar el seu primer grup i, des de 2023, és el cantant de la banda de hard rock Evadirse que, el 25 de setembre, va publicar el seu primer àlbum, “Vivir Lento”. “Quan toquem aconseguim que es pari el temps i evadir-nos”, diu. La guitarra és el seu instrument, però no li desagradaria aprendre a tocar el piano. També l’atrauen les cançons “d’autor” i d’altres estils.
Dedicar-se enterament a la música li encantaria, tot i que ho veu complicat i té molt clar que, tot i que en els assajos ho passa bé, quan gaudeix més és en els directes. “Quan hi ha públic és quan hem d’expressar més i em passa que, de cop, em deixo anar més”, apunta. Actualment, als grups musicals, “les xarxes socials ens ajuden també molt a arribar a més gent. I és una cosa que crec que, finalment és positiva”.
Es va formar en Imatge i so i després va fer un grau superior de So. Va fent feines relacionades amb aquest sector. Aquest dissabte, a la Sala Rasa 64, Evadirse actuarà a les 22 hores per presentar el disc.