Acabava de començar a estudiar Odontologia al seu país, Veneçuela, però per la situació que es vivia llavors va preferir la formació de barista, ja que “m’agradava molt el món del cafè”. Això, afegeix, li va obrir moltes portes quan va venir a Barcelona, on tenia uns coneguts i ja havia estat de viatge. “Vaig començar treballant en petites cafeteries”, i a poc a poc va anar aprenent sobre la cultura de bar i de restaurant aquí, que “és una gran cultura”, apunta.
Mentre treballava a Sant Cugat com a segona de sala en un establiment, també va començar un grau d’Higiene Bucodental, però va arribar la pandèmia i no va continuar. En canvi, “vaig començar a estudiar sommelieria a l’Escola d’Hostaleria de Barcelona”, assenyala. Va passar per locals com el bar Cañete, on va aprendre molt sobre el món dels vins i va conèixer el Pablo, amb qui han obert el Mestura a Terrassa, el Chambacú o el Batea.
L’objectiu era obrir un restaurant amb “un ambient una mica més familiar i com si fossis a la sala de casa teva”. Treballant pel teu compte “la satisfacció al final del dia és molt més reconfortant”, subratlla. “Ho fem tot amb molta dedicació i amb molt temps, aquesta és la base en un restaurant”, assegura. I agrega que “si vols donar un bon plat, vols donar un bon servei, necessites temps”.
És molt defensora dels vins catalans i afirma que el Priorat és una de les denominacions d’origen més importants que hi ha. Elogia el tracte més proper d’aquí respecte a Barcelona.