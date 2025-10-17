“L’astronomia t’ajuda a entendre la vida de moltes maneres”

“De sempre tenia molt clar que em volia dedicar a l’activitat comercial” i es va formar en Publicitat i Màrqueting, però més enfocat cap a la segona branca. Va treballar en algunes agències, però de seguida va rebre una oferta per anar a una empresa tèxtil amb seu a Logronyo i allà hi va estar set anys. Van tornar amb una motivació principal, que “volíem que els nanos s’eduquessin aquí a Catalunya i anessin a escoles d’aquí”, detalla.
Va entrar a l’empresa Diset, del sector del joguet i recorda que hi ha una dita en aquest món que “si un dia caus en el sector jogueter ja no te’n vas mai més” i així va ser. Després, amb una persona que havia treballat amb ell, “vam agafar Borràs”, que estava en suspensió de pagaments i “la vam aixecar”. Més tard, van agafar Educa, també del sector fins que es va jubilar. “Era un sector en què jo em trobava molt a gust i em va agradar moltíssim”, assegura.
Una de les seves activitats principals que va començar com una afició és l’astronomia. Va arribar a ser president de l’Agrupació Astronòmica Sabadell i també forma part de la de Terrassa. “És una ciència, que és el que m’agrada, en què els aficionats poden col·laborar amb els professionals”, afirma. “És una afició que t’ajuda a entendre la vida de moltes maneres”, afegeix. Es dedica també a la divulgació fent xerrades.
“Una cosa que aprens de seguida que et dediques a l’astronomia, és que tu ets una cosa tan petita, tan petita, tan petita que fa riure, a vegades, que et llencis els plats pel cap amb una altra persona”, sosté.