“La guitarra la vaig començar a tocar a nou anys, que em vaig apuntar a un extraescolar de col·legi”, rememora. La música sempre li havia agradat i més endavant va començar a escriure cançons i es va formar en guitarra elèctrica a l’Esmuc, a més de fer classes de cant. Actualment, toca la guitarra i és la segona veu del grup Evadirse, que aquest dissabte toca a la Sala Rasa 64, a les 22 hores, presentant el seu primer disc, “Vivir lento”.
La formació va començar l’any 2023 i toquen hard rock. Explica que quan toca la guitarra “sento com que és per a mi, que està fet per a mi” i també que “em puc expressar” i agrega que va provar de tocar el baix, però prefereix la guitarra. Per poder-se fer un forat en el món de la música considera que es necessiten “moltes hores d’assaig i treball i molta sort”.
Que ara hi hagi més opcions de donar-se a conèixer musicalment ho considera positiu. “Tothom té una plataforma on compartir la seva música, i ho veig bé per a qui potser abans no tindria l’oportunitat”, subratlla. Li agradaria aprendre més “teoria musical” i opina que “seguint a altres guitarristes, aprens molt, també”.
Primer va estudiar Imatge i so i en l’actualitat està formant-se en Ciberseguretat, ja que “m’interessava el món de la informàtica” i el seu objectiu és especialitzar-se en aquest camp.
Va començar a publicar els seus temes a YouTube amb 14 anys, cançons “com acústiques, amb només guitarra i la meva veu” i reconeix que la seva intenció “sempre ha sigut dedicar-m’hi”