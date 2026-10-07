Mercè Oriol

Curiosa i intusiasta

“No he defensat cap ideologia, sempre he defensat la salut”

Gent de Terrassa

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ARA A PORTADA

Publicat el 07 d’octubre de 2026 a les 20:13

L’atreia la Medicina i va estudiar aquesta carrera, que opina que és “una base”. “Com que soc molt curiosa, després em vaig dedicar a ampliar coneixements i vaig veure que era molt més del que t’explicaven a la carrera”, apunta. Assenyala que “sempre he pensat com a metge de capçalera, que és el que he estat, però donant-li una dimensió, ampliant coneixements”.

Va treballar a Mútua, i a Can Rull, a Sabadell i va veure que “a la medicina de capçalera hi havia unes mancances i, de fet, n’hi ha” i va descobrir “una manera de veure l’ésser humà, tant a nivell de diagnòstic com a nivell de tractaments, molt interessant”. Va aprendre disciplines com l’acupuntura o l’homeopatia, i amb el doctor Miquel Pros, que “tenia formació a Alemanya de la medicina natural i biològica”.

Durant 39 anys ha tingut una consulta de medicina integrativa que ara ha tancat. Explica que ha aplicat “tècniques que funcionen bé” i recorda que “com a base, sóc metge i si un pacient necessita una medicació, queda clar que s’ha de medicar”. Afirma que “no he defensat cap ideologia, sempre he defensat la salut”. I també sosté que “els metges hem de ser humils perquè no està tot resolt en salut”. Va fer classes del màster en Medicina Natural a la universitat, una formació que fa uns anys que “no es fa”.

Assenyala que no ha deixat mai de formar-se i manifesta que “hi ha moltes més coses per saber” i que “hi ha hagut molt bons mestres en aquests anys”. “Ha estat una època molt maca de formació”, diu.

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