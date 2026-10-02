A causa d’un accident que va patir i per recomanació d’un traumatòleg, es va iniciar en el món del Pilates, que “va aconseguir que la meva qualitat de vida millorés, després de molt temps de dedicació i d’esforç, i de compromís amb mi mateixa”, apunta. Va començar com a alumna i, amb el temps, va fundar Beat Pilates Studio, ara fa tres anys.
“Vaig conèixer el mètode per una necessitat” i una de les seves mentores li va proposar formar-se en aquest camp. Ho va fer a una escola internacional, Polestar Pilates, i també es va certificar “amb la PMA, la Pilates Alliance Method”, comenta. Està especialitzada en la readaptació de patologies. Quan va obrir “vaig decidir que volia ser un espai on empoderés la gent a través del moviment” i treballen amb “Reformer, Chair, Tower, Mat i força, per treballar el cos a través de diferents estímuls”, agrega. “El moviment em va ajudar a tornar a la vida” i el seu centre va néixer amb “aquest propòsit, fer-ho per a altres persones”. “Tots els nostres professors tenen formació Polestar i continuem formant-nos cada any. Per a mi això és importantíssim, perquè en moviment no deixes mai d’aprendre”, detalla.
Defineix el Pilates com “una disciplina de moviment que serveix per treballar tot el cos, des d’una consciència corporal” i que la respiració és molt important.
Va fer d’ADE i Dret, i després va direcció de Màrqueting i Vendes. “Em vaig dedicar al món dels negocis, i m’he dedicat a ser comercial tota la vida, fins que vaig tenir aquest accident”, afirma.