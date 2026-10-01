En principi va estudiar Dret, però no va acabar de convèncer-la i va decidir canviar i ara està formant-se en Educació de primària. Però, amb la seva parella, l’Edu, que és cuiner, tenen el restaurant Ignot, i ella es dedica a atendre als clients. El mes de desembre farà dos anys i explica que “la idea és que estiguis com a casa”.
Li agradaria formar-se en el món de l’hostaleria, en especial pel vessant dels vins, tot i que no és una prioritat per a ella i, fins aquest curs, ha estat exercint “diversos rols”, a l’Escola Pia, compaginant-ho en els últims temps amb la feina a l’Ignot. Admet que va ser un canvi que “en el seu primer moment em va fer bastant por, perquè havia estat a l’escola tant de temps”, però està molt satisfeta amb la decisió presa.
Al restaurant fan “una cuina que no es pot encasellar i la fem de tot arreu” i fan una aposta molt directa “pel producte local i de temporada”. També treballen amb vins naturals. De moment, només fan un menú degustació d’onze plats que va variant. Opina que a Terrassa hi ha una bona oferta de restaurants i “no fa falta que la gent vagi a Barcelona, aquí tenim coses molt interessants”.
Afirma que, de seguida la va atraure aquesta aventura i hi creu fermament i el defensa. “Ningú pot defensar tant el teu projecte com el pots defensar tu”, diu.
“Realment, ens està anant molt bé, estem contents”, comenta i afegeix que “hem tingut una clientela bastant estable i també la gent ve amb moltes ganes de provar. Venen a passar-ho bé”