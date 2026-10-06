“M’agrada fer projectes que tinguin un rerefons d’ajuda”

Va estudiar Magisteri, una una formació que li agradava molt, però diu que “no vaig trobar el meu espai de mestre” i quan va acabar “sentia que volia alguna cosa més meva” i ara està fent un grau en Lideratge, Emprenedoria i Innovació (LEINN). El seu objectiu és tenir el seu propi negoci i en aquesta carrera es busca “fer projectes que tinguin una aportació a la societat”.
En aquest grau va conèixer a la seva actual parella, la Natalia Szturc, de la República Txeca. Tots dos van iniciar un projecte, Moje Amora, que es basa en el món de la joieria associada a records de persones estimades. “Són joies on es pot deixar impregnada la teva empremta digital i ho tens per sempre”, apunta, però també d’altres marques, per exemple, relacionades amb una mascota.
Van començar a la República Txeca, perquè opina que “el mercat d’aquí valora menys el treball artesanal” i agrega que “vam veure que allà funcionava” i ara estan intentant introduir-ho aquí i diu que “està agradant”. També estan immersos en Sagrada Natura que “és un projecte que per ara estem venent a República Txeca, Alemanya, Polònia i Eslovàquia” i està dedicat a l’oli d’argan i d’opuntia. A darrere hi ha una part social, ja que “ajudem a persones que tinguin una feina digna”. “A mi m’agrada molt fer projectes que tinguin un rerefons d’ajuda”.
La seva família va marxar a Cuba per emprendre. Ell va néixer allà i, quan tenia sis anys, va arribar a Terrassa. Amb els seus projectes ha passat per com Finlàndia i Costa Rica i el gener anirà a l’Índia.