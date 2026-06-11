“M’agrada crear situacions que podrien haver sigut reals”

Explica que “soc nascut i criat a Sabadell, però el meu pare és de Terrassa”. I a aquesta ciutat és on exerceix d’advocat i gestor administratiu al despatx Ruiz i Fernández Assessors. Va estudiar Dret, malgrat que el que li feia més gràcia era Història. “Si ara pogués tornar enrere, ho hauria fet”, apunta. Després de treballar en altres sectors, finalment, va obrir el despatx, dedicat a “fiscal, laboral, trànsit, transports i jurídic”, fa uns 27 anys.
Escriure novel·les té com a origen Facebook. “Allà sempre he anat comentant coses d’actualitat, d’història, de geopolítica i coses així, a vegades seriosament, a vegades de broma” i hi havia qui li demanava que escrivís algun llibre. A la pandèmia va començar a fer-ho i va anar acumulant capítols fins que va sorgir la seva primera novel·la, “El secreto de Helena”, publicada l’any 2023, la que va encetar una trilogia. “És un thriller, una novel·la negra, una novel·la d’intriga, d’espies, una guia turística, una guia gastronòmica. És una mica de tot això”.
L’any 2024, va publicar la segona entrega del que ha dissenyat com una trilogia, “El espía accidental”. Ara només falta la tercera entrega. “D’escriure llibres, el que més m’agrada és crear situacions que podrien haver sigut reals. Situacions que difícilment et podrien passar, però que no és impossible que et passin”.